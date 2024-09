Von dem Negativtrend an der Nasdaq liessen sich die Anleger in Europa anstecken. Der Dax, in dem nur wenige Techwerte enthalten sind, wurde in Sippenhaft genommen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,60 Prozent auf 4738,06 Punkte hinab. Ausserhalb der Eurozone verloren der SMI in Zürich rund ein Prozent, der FTSE 100 in London gab um 0,7 Prozent nach. In New York sank der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende um 0,9 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,4 Prozent ab.