Der Dax hat am Donnerstag das vierte Mal in Folge nachgegeben. Etwas Druck kam von den US-Börsen, wo die Technologie-Werte ihre jüngsten Verluste ausweiteten. Zudem belastete ein Kursrutsch bei den Aktien des Schwergewichts Siemens . Am frühen Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäss darauf verzichtet, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Damit konnte diese den deutschen Leitindex nicht stützen. Das Börsenbarometer fiel um 0,45 Prozent auf 18.354,76 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es immerhin um 0,22 Prozent auf 25.587,44 Zähler nach oben.