Nach dem Weihnachtsfest ist es am deutschen Aktienmarkt sehr ruhig zugegangen. Der Dax ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,21 Prozent aus dem Handel und schloss bei 16 742,07 Punkten. Damit blieb der Leitindex in Tuchfühlung mit dem Rekordhoch von vor knapp zwei Wochen bei gut 17 000 Zählern.

27.12.2023 17:58