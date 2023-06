Trotz wachsender Konjunktursorgen infolge eines enttäuschenden Ifo-Geschäftsklimas hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag etwas stabilisiert. Der Dax ging nach einer äusserst schwachen Vorwoche 0,11 Prozent tiefer bei 15 813,06 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex versuche das Kursniveau bei 15 800 Punkten zu verteidigen, kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Auch ein Putsch-Versuch in Russland am Wochenende brachte die Anleger nicht weiter aus der Ruhe. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen schloss 0,16 Prozent höher bei 26 832,80 Punkten.

26.06.2023 18:09