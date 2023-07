Der Dax ist am Montag kaum verändert in die Woche der Notenbanken gestartet. Der deutsche Leitindex legte um 0,08 Prozent auf 16 190,95 Punkte zu und bewegte sich damit weiter in der engen Handelsspanne der vergangen Tage. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgrosser börsennotierter Unternehmen verlor 0,19 Prozent auf 28 198,96 Punkte.

24.07.2023 17:59