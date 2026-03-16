An der MDax-Spitze zogen Hensoldt um 5,4 Prozent an, während K+S am MDax-Ende um 5,4 Prozent nachgaben. Beide reagierten auf Analystenkommentare, die sich auch mit den Auswirkungen des Iran-Kriegs beschäftigten. So gaben die Experten von Kepler Cheuvreux ihre negative Bewertung des Radarspezialisten Hensoldt auf und verwiesen darauf, dass der Krieg in Nahost die Nachfrage nach Luftverteidigung anheize. Dagegen wandelten die Experten der Scotiabank ihre neutrale Bewertung für den Düngemittelhersteller K+S in eine negative um. Der Fokus liege zu sehr auf kurzfristiger, opportunistischer Preis- und Margenausweitung und zu wenig darauf, ob die Landwirte es sich leisten könnten, hier mitzuhalten, hiess es. Zudem verwiesen sie auf den starken Kursanstieg der K+S-Aktie seit Jahresbeginn./ck/stw