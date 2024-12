Am deutschen Aktienmarkt stand vor dem Wochenende Delivery Hero im Fokus. Die Aktien sackten am MDax-Ende um 5,4 Prozent ab, nachdem die taiwanesische Wettbewerbsbehörde dem Essenslieferdienst den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan untersagt hatte. Die gescheiterte Veräusserung an den US-Fahr- und Lieferdienst Uber ist laut JPMorgan-Analyst Marcus Diebel klar negativ für Delivery Hero.