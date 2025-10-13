Mit Blick auf einzelne Unternehmen erholten sich die Aktien von BMW mit plus 0,8 Prozent ein wenig von ihren kräftigen Kursverlusten seit der Gewinnwarnung des Autobauers am vergangenen Dienstagabend. Analysten bleiben zuversichtlich. So senkte Experte Romain Gourvil von der Privatbank Berenberg zwar sein Kursziel etwas, behielt jedoch seine Kaufempfehlung bei. Der Grossteil der überraschend heftigen negativen Auswirkungen auf den Mittelzufluss in diesem Jahr werde sich wegen Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren.