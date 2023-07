Fachleute lenken die Aufmerksamkeit nun vor allem auf die Verbraucherpreise für Deutschland am Dienstag und für die USA am Mittwoch. Am Donnerstag stehen zudem in den Vereinigten Staaten die Erzeugerpreise auf der Agenda. Diese Daten könnten, so die Hoffnung der Börsianer, weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik geben. In der vergangenen Woche gab es erneut Signale von der US-Notenbank, wonach nach der Pause im Juni die Zinsen in diesem Jahr noch weiter steigen dürften. Am Markt wird aktuell mit zwei weiteren Leitzinsanhebungen für 2023 gerechnet.