Im Fokus standen noch die Aktien von Borussia Dortmund , nachdem sich der Fussball-Bundesligist am letzten Spieltag doch noch die Teilnahme an der lukrativen Champions League sichern konnte. Anleger hatten sich in den Tagen zuvor aber schon darauf eingestellt und so kam es zu Gewinnmitnahmen. Letztlich verloren die Anteile 4,4 Prozent.