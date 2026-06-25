Mit Abstand Spitzenreiter in der ersten Börsenliga war jedoch das Bayer-Papier mit einem Kurssprung von knapp 19 Prozent, womit die Aktie zurück ist auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar. Das Urteil des Supreme Court im Fall Durnell dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichter Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hiess es vom Unternehmen. Die Entscheidung schaffe regulatorische Klarheit. Am Markt wurde von einem «wesentlichen Sieg» für den Pharma- und Agrarchemiekonzern gesprochen.