Die Aktien von Bayer dagegen erlebten nach dem starken Vortag ein Kursdebakel. Am Dienstag hatten die Anleger einen Milliardenvergleich in den USA mit einem Plus von mehr als 7 Prozent zunächst als weiteren Schritt gefeiert, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schliessen. Am Mittwoch ging es am Ende um gut 7 Prozent herunter. Zwischenzeitlich betrug das Kursminus sogar mehr als 12 Prozent.