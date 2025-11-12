Europaweit legten die Börsen ebenfalls zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 setzte sogar seine Rekordrally fort und ging mit einem Aufschlag von 1,08 Prozent auf 5.787,31 Zählern aus dem Tag. Rekordhöhen erklommen auch der Cac 40 in Paris, der Ibex 35 in Madrid und der FTSE 100 in London. In den USA stieg der Dow zum europäischen Börsenschluss um 0,7 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gaben leicht nach.