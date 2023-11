Unterstützt von US-Arbeitsmarktdaten hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag weitere Gewinne verbucht. Der Dax legte so an jedem Tag der Handelswoche zu, was zuletzt im Frühjahr der Fall gewesen war. Zugleich sank der VDax, der Gradmesser für Angst und Unsicherheit an der Börse, im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich.

03.11.2023 18:06