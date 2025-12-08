Ansonsten waren Rüstungswerte gefragt, wobei die zuletzt schwachen Renk -Aktien mit einem Kurssprung um 5,5 Prozent die Nase vorn hatten. Militärexperten wie auch Analysten betonten zuletzt immer wieder, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an dem Rüstungsbedarf ändern würde. So nun auch Charles Armitage von der Citigroup. Er geht von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus, ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nimmt.