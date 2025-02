Auch an den europäischen Börsen konnten sich die Anleger am Montag über Kursgewinne freuen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent. In London und Zürich ging es ebenfalls bergauf. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende knapp im Plus, während der technologielastige Nasdaq 100 kräftig anzog.