US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die Vereinigten Staaten führten «ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung» im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien «grosse Fortschritte erzielt» worden. Sollte es jedoch keine Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Strasse von Hormus geben, drohte er dem Iran mit massiven Angriffen und der Zerstörung der Energie-Infrastruktur des Landes.