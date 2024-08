Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 1,70 Prozent im Plus bei 4.807,77 Punkten. An den Länderbörsen in London und Zürich legten die wichtigsten Indizes weniger deutlich zu. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss gut ein Prozent höher.