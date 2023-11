Ohne die US-Märkte als Impulsgeber ist es an der Börse hierzulande am Donnerstag recht ruhig geblieben. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten kaum. In den USA blieb die Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am Freitag wird dort zudem nur verkürzt gehandelt.

23.11.2023 18:11