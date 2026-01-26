Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war nicht geeignet, an den Börsen Aktienkäufe auszulösen. So blieb das Ifo-Geschäftsklima im Januar stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. «Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen», schrieb Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets.