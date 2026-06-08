Angesichts spürbar erholter US-Börsen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag nach anfänglich grösseren Verlusten etwas stabilisiert. Die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten und die wieder grösser werdenden Zinsängste drückten aber auf die Stimmung der Anleger. Der Dax büsste letztlich 0,58 Prozent auf 24.616,22 Punkte ein, zuvor sackte er um bis zu 1,3 Prozent ab. Damit rutschte er unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen ging 1,05 Prozent tiefer mit 32.125,47 Zählern aus dem Handel.