Bei den Unternehmen sorgte ein Bericht über BASF für Gesprächsstoff. Der unter Druck stehende Chemiekonzern will angeblich am Kapitalmarkttag in der kommenden Woche einen weitreichenden Umbau ankündigen. Dabei gehe es der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge vor allem um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen. Die BASF-Aktien stiegen in der Spitze um 5,8 Prozent und schlossen 2,4 Prozent höher.