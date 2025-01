In der zweiten deutschen Börsenreihe gewann der MDax am Freitag 1,27 Prozent auf 25.834,72 Punkte. Auf Eurozonen-Ebene erreichte der EuroStoxx zwischenzeitlich den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Er schloss mit plus 0,81 Prozent. In New York zogen die Kurse an der Wall Street und an der Nasdaq an.