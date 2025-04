Unter den Einzelwerten zogen im Dax die Aktien der Commerzbank an die Dax-Spitze mit plus 7,4 Prozent. Am Markt wurde von einer Erholung gesprochen, denn nach einem Anstieg im März auf den höchsten Stand seit rund 14 Jahren, war es wieder abwärts gegangen. Allein in den vorherigen vier Handelstagen hatten die Papiere 11 Prozent eingebüsst. Am 14. März hatte die Unicredit grünes Licht von der Bankenaufsicht der EZB erhalten, um ihren Anteil an der Commerzbank auf knapp unter 30 Prozent zu steigern.