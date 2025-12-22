Vor dem näher rückenden Weihnachtsfest hat es am deutschen Aktienmarkt nicht mehr für grössere Kursgewinne gereicht. Zwar knüpfte der Leitindex Dax im frühen Handel zunächst noch an die jüngste Stärke an, dann aber nahmen Investoren Gewinne mit. Mit einem Plus von bislang mehr als 20 Prozent bahnt sich für den Dax das beste Börsenjahr seit 2019 an. Zum Handelsende am Montag verlor der Index 0,02 Prozent auf 24.283,97 Punkte.