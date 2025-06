In den USA wurden im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Nach zuletzt schwachen Daten des privaten Jobdienstleisters ADP kann laut dem NordLB-Analysten Tobias Basse von einer leicht positiven Überraschung gesprochen werden. Dies hievte den Dow Jones Industrial in New York ins Plus. Der US-Leitindex hat Nachholbedarf: Während der Dax 2025 um etwa 22 Prozent zugelegt hat, ist der Dow in diesem Jahr erst jetzt wieder knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt.