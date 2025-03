Die positive Wirkung wurde europaweit spürbar, denn auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um gut ein Prozent an. In den Vereinigten Staaten dagegen wurden Anleger nach der dort verzeichneten Vortagserholung wieder vorsichtiger: Der Dow Jones Industrial bewegte sich an der Wall Street knapp im Minus, während der Nasdaq 100 in New York nur moderat zulegte.