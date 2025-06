Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen in Deutschland ging es um 0,95 Prozent auf 29.720,25 Zähler nach unten. Europaweit standen die Kurse unter Druck: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,95 Prozent schwächer auf 5.288,68 Punkten. In London und Zürich ging es ebenfalls nach unten. In New York gaben der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss moderat nach.