An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vorabend schon deutlich nach oben gegangen und diese Tendenz bestätigte sich am Dienstag zuerst in Asien, dann in Europa und zuletzt noch mit Anschlussgewinnen in New York. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Börsenwerten nahm den Rückenwind auch mit einem Anstieg um gut ein Prozent auf 31.809,10 Punkte auf.