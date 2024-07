Nach dem Dämpfer vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder deutlich gestiegen. Als Antrieb erwies sich die Hoffnung auf einen Konjunkturimpuls durch eher früher als später sinkende Leitzinsen in den USA. Der Dax überwand am Mittwoch die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird, und stieg über die Marke von 18.300 Punkten. Am Ende stand bei dem Leitindex ein Plus von 1,16 Prozent auf 18.374,53 Punkte zu Buche, nachdem er tags zuvor bis auf 18.030 Punkte gefallen war. Der MDax der mittelgrossen Werte gewann 1,07 Prozent auf 25.395,27 Zähler.