Auf Unternehmensseite waren auch zur Wochenmitte vor allem Nachzügler in der Kursentwicklung und als zinsempfindlich geltende Werte gefragt. Im Dax gehörten die Papiere von Deutschlands grösstem Vermieter Vonovia mit fast 5 Prozent Kursplus zu den besten Werten. An die Index-Spitze setzten sich Zalando mit plus 10,5 Prozent nach Quartalszahlen des Konkurrenten About You . Der Online-Modehändler hat das erste Geschäftsquartal dank Sparmassnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Aktien von About You schossen um fast 36 Prozent nach oben. Sie hatten allerdings seit dem Börsengang vor zwei Jahren rund 80 Prozent eingebüsst.