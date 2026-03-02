Am Samstag hatten Israel und die USA ihren Angriff auf den Iran begonnen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion. Inzwischen weitete sich der Konflikt auf den Libanon aus, von wo mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz Raketen auf das Nachbarland Israel abfeuerten.