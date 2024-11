Der deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Beschäftigungsaufbau in der US-Wirtschaft im Oktober dürfte die zuletzt etwas gedämpften Spekulationen auf eine schnellere Lockerung der US-Geldpolitik verstärken, schreibt Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die Daten seien zwar durch den Streik beim Flugzeugbauer Boeing und Hurrikans beeinflusst worden. Dennoch dürfe man «die äusserst niedrige Zahl nicht einfach so abtun». Zudem wurde auch der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten massiv nach unten revidiert. Dazu belegte der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) für den Oktober eine überraschende Stimmungseintrübung in der US-Industrie.