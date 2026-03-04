«Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren», schrieb US-Präsident Donald Trump schon am Dienstagabend auf seiner Online-Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten. Vor allem letzteres habe für Erleichterung am Markt gesorgt, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.