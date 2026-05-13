Negativ aufgenommene US-Inflationsdaten bremsten am Nachmittag allerdings die Kaufbereitschaft. Gleich zum Börsenstart eroberte der deutsche Leitindex die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Vortag abgesackt war. Nach Kursgewinnen von bis zu 1,1 Prozent reichte es am Ende noch für ein Plus von 0,76 Prozent auf 24.136,81 Punkte. Der MDax , der Index der mittelgrossen Werte, stieg um 1,26 Prozent auf 31.400,41 Punkte.