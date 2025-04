Am Nachmittag war der Dax vorübergehend bis auf fast 20.800 Punkte ins Plus gedreht und hatte so gemessen am Tagestief über 2.300 Punkte gutgemacht. Die Erholung, ausgelöst von einem Medienbericht über eine mögliche 90-tägige Zollpause, war aber nur von kurzer Dauer. Das Weisse Haus in Washington sprach gleich darauf von einer Falschnachricht.