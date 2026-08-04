Zuletzt überwog mit Blick auf den Nahen Osten jedoch der Optimismus der Anleger, was sich auch in den weiter sinkenden Ölpreisen widerspiegelte. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sagte US-Finanzminister Scott Bessent: «Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Strasse von Hormus zu öffnen». Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Meerenge machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde.