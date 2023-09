Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sieht den Dax weiter in seiner bewährten «Ping-Pong-Zone» zwischen 15 750 und 16 000 Punkten. Dem Experten zufolge «fehlt es einfach an den nötigen Impulsen, um den Index aus dieser Verankerung zu heben.» In ruhigen Bahnen verlief der Handel auch deshalb, weil die Wall Street am Montag wegen eines US-Feiertages geschlossen blieb.