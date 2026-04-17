Die vorläufige Öffnung der Strasse von Hormus hat den Dax am Freitagnachmittag elektrisiert. Nach einem Kurssprung von bis zu 2,6 Prozent schloss der schon zuvor freundliche deutsche Leitindex 2,27 Prozent im Plus mit 24.702,24 Punkten. Damit baute er seinen Wochengewinn auf 3,8 Prozent aus - es war der dritte in Folge. Die Kursverluste seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat das Börsenbarometer inzwischen fast wieder wettgemacht. Für den MDax mit den mittelgrossen Werten ging es am Freitag letztlich um 3,28 Prozent auf 31.952,10 Punkte hoch.