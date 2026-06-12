An den Aktienmärkten stand mit SpaceX der bisher grösste Börsengang überhaupt im Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Elon Musks Weltraumfirma ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta , obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen. Kurz nach dem europäischen Handelsschluss wurde der erste SpaceX-Kurs bei 150 US-Dollar und damit 11 Prozent über dem Ausgabepreis ermittelt.