Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Montag 1,49 Prozent auf 5.242,32 Zähler. In Zürich wurden leichte Verluste und in London Gewinne in Höhe von 0,7 Prozent verbucht. In New York stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um ein Prozent./la/he