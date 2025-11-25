Die Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine habe am Mittag für einen «kleinen Freudensprung» des Dax gesorgt, schrieb Strategin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Offen sei aber die Frage, welchem Plan Kiew zugestimmt haben soll, denn der ursprüngliche Plan der USA sei von den Europäern abgelehnt und daraufhin von den Vereinigten Staaten angepasst worden. Dieser Vorschlag wiederum stosse auf Ablehnung in Moskau, «was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht», so Romar.