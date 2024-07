Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich am Dienstag 0,53 Prozent fester. Der französische Cac 40 legte ebenfalls etwas zu, wogegen der britische FTSE 100 ein wenig nachgab. In New York behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende ein knappes Plus, während der technologielastige Nasdaq 100 deutlich ins Minus rutschte. Hier stehe nach den zuletzt schon klaren Verlusten der nächste Härtetest an, so Oldenburger.