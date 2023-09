«Es ist zu befürchten, dass die Lethargie am deutschen Aktienmarkt auch nach den Ergebnissen der Fed-Sitzung anhalten wird», kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets. Schliesslich herrscht am Markt weitgehend Einigkeit darüber, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird. Laut Molnar dürfte es diesmal auch schwierig werden, zwischen den Zeilen in den Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell zu lesen, was die künftige Geldpolitik bis zum Jahresende angeht.