Analysten-Studien bewegten unter anderem Heidelberg Materials . Diese sackten nach einer Abstufung durch die US-Bank Morgan Stanley mit minus 5,4 Prozent an das Dax-Ende. Die Aktie des Herstellers von Basisbaumaterial wie Zement und Beton sei dem Bausektor vor dem Hintergrund eines möglichen Friedensabkommens in der Ukraine im bisherigen Jahresverlauf inzwischen vorweg gelaufen. Die Lage in Europa und den USA habe sich zugleich nicht verbessert, schrieb Experte Cedar Ekblom.