Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,9 Prozent auf 4.827,24 Punkte. Die Länderbörsen in Paris und London gingen ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel. In den USA notierte der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa 1,1 Prozent unter dem Vortagesschluss.