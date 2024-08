Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 1,46 Prozent auf 25.001,78 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,2 Prozent. An der Londoner Börse ging es trotz der ersten Leitzinssenkung der Bank of England seit der grossen Inflationswelle ebenfalls klar bergab. In New York verloren sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss rund 1,3 Prozent.