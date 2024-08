Dank eines neuen Erholungsversuchs an den US-Börsen hat sich der Dax am Donnerstag in die Gewinnzone gerettet. Nach den jüngsten Finanzmarkt-Turbulenzen rund um den Globus hatte der deutsche Leitindex seinerseits am Mittwoch erstmals wieder seit Anfang August den Erholungspfad eingeschlagen und seine Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht. Nun stabilisierte er sich mit plus 0,37 Prozent auf 17.680,40 Punkte weiter. Robuste wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten stützten. Insgesamt aber bewegen sich die Börsen immer noch in unruhigem Fahrwasser.