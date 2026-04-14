Heidelberger Druck stachen im Nebenwerte-Index SDax mit einem Kurssprung von knapp 19 Prozent heraus. Die schon einmal im März spürbare Fantasie für den Einstieg in das Rüstungsgeschäft wurde am Dienstag wieder belebt durch einen Bericht in der «Wirtschaftswoche» und einen Besuch des brandenburgischen Ministerpräsidenten am Standort Brandenburg an der Havel. Der Druckmaschinenhersteller baut wie bekannt neben seinem Kerngeschäft und den mittlerweile angebotenen Auto-Ladeboxen ein weiteres Standbein im Bereich der Drohnenabwehr auf. Händler verwiesen angesichts der zunehmenden Kursdynamik im Tagesverlauf auch auf Eindeckungen von Leerverkäufern. Diese geraten im Fall steigender Kurse unter Druck, ihre Positionen durch Käufe aufzulösen, und verstärken damit den Anstieg noch.