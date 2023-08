Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittwoch 0,26 Prozent auf 4315,31 Zähler. An der Pariser Börse schloss der Cac 40 knapp im Minus, während der FTSE 100 in London moderat zulegte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial lag zum europäischen Handelsschluss leicht im Plus.